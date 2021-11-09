Россиянам назвали популярные города страны для отдыха с детьми зимой

Самым популярным городом России для зимнего отдыха с детьми названа Ялта. Список востребованных среди семейных туристов мест страны составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Вторым по популярности направлением оказался Сочи. Следом идут два крупнейших города России — Санкт-Петербург и Москва. Также туристы с детьми предпочитают отправиться на отдых зимой в Великий Устюг, родину Деда Мороза и в Пятигорск.

Кроме того, в десятку лидеров попал горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, карельская Лахденпохья, Калининград и Осташков в Тверской области.

Специалисты сервиса выявили востребованные среди россиян направления на основе данных бронирований жилья с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022. Выяснилось, что дороже всего путешественникам с детьми провести зимний отдых в Осташкове — средняя стоимость размещения в городе начинается от 11,7 тысячи рублей, дешевле всего в Калининграде — от 2,4 тысячи рублей.

Ранее в ноябре были назвали самые востребованные направления страны для коротких двух или трехдневных поездок зимой. Первое место заняла Казань, столица Татарстана, на второй строчке рейтинга оказался город золотого кольца России Суздаль, на третьем — Великий Устюг, родина Деда Мороза.