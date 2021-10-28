Путешественникам дали советы по планированию зимнего отдыха

Эксперты туристической отрасли дали советы по планированию путешествий в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает Travel Daily News.

«Раньше все ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Большинство отдыхающих устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном», — заявили специалисты.

Так, эксперты порекомендовали заранее начать поиски подходящего жилья на период запланированного отдыха и внимательно изучить имеющиеся отзывы предыдущих гостей. «Вы можете сэкономить много денег, сделав раннее бронирование. Это особенно важно, если вы планируете путешествовать на Новый год или Рождество, когда цены и доступность жилья и рейсов самые высокие», — пояснили они.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Также туристам порекомендовали ознакомиться с правилами перевозки зимнего спортивного инвентаря. «Прежде чем спешить с решением, что взять с собой, сравните сборы, взимаемые вашей авиакомпанией за лыжное и сноубордическое снаряжение, со стоимостью аренды», — посоветовали эксперты.

Напоследок путешественникам напомнили о важности использования солнцезащитного крема на зимних курортах, поскольку в этот период года ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.

Россияне массово захотели отпраздновать Новый год вне дома — 85 процентов планируют отправиться в поездку на зимние праздники. 51 процент респондентов заявили, что предпочитают спокойное времяпрепровождение на природе, тогда как 49 процентов — более активное.