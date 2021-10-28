Путешествия
 
Последние новости
Bayraktar снова заметили в районе Донбасса
В России не испугались возможности уничтожения Балтийского флота
Россиянин рассказал о сносе жилого дома в центре Москвы из-за колбасы 
Володин рассказал об обязательной вакцинации для сотрудников аппарата Госдумы
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
Российский врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей
Лидер сопротивления Афганистана нашел помощников среди лоббистов США
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
Нехватку газа в Европе объяснили политикой «Газпрома»
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
Новости партнеров
Прослушать новость

Путешественникам дали советы по планированию зимнего отдыха

Туристам порекомендовали заранее начать поиски подходящего жилья на период зимнего отдыха
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Diorgenes Pandini / globallookpress.com

Эксперты туристической отрасли дали советы по планированию путешествий в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает Travel Daily News.

«Раньше все ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Большинство отдыхающих устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном», — заявили специалисты.

Так, эксперты порекомендовали заранее начать поиски подходящего жилья на период запланированного отдыха и внимательно изучить имеющиеся отзывы предыдущих гостей. «Вы можете сэкономить много денег, сделав раннее бронирование. Это особенно важно, если вы планируете путешествовать на Новый год или Рождество, когда цены и доступность жилья и рейсов самые высокие», — пояснили они.

Также туристам порекомендовали ознакомиться с правилами перевозки зимнего спортивного инвентаря. «Прежде чем спешить с решением, что взять с собой, сравните сборы, взимаемые вашей авиакомпанией за лыжное и сноубордическое снаряжение, со стоимостью аренды», — посоветовали эксперты.

Напоследок путешественникам напомнили о важности использования солнцезащитного крема на зимних курортах, поскольку в этот период года ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.

Россияне массово захотели отпраздновать Новый год вне дома — 85 процентов планируют отправиться в поездку на зимние праздники. 51 процент респондентов заявили, что предпочитают спокойное времяпрепровождение на природе, тогда как 49 процентов — более активное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне массово признались в желании отправиться в путешествие на Новый год
Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха
Названа оптимальная стоимость тура на Новый год в популярную европейскую страну
Путешествия
Путешествия00:01 3 августа

Советская сказка.

Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
09:4724 октября

Заслуженные летчики назвали самые надежные пассажирские самолеты

08:2124 октября

Названы самые бюджетные направления для путешествий по России на Новый год

08:0924 октября

В Италии продлили ограничения на въезд из России

Путешествия00:0119 июля

«Здесь совсем другие люди»

Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
03:5924 октября

Россиянам перечислили бесполезные покупки в duty free

00:0524 октября

Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям»

17:5123 октября

Россиянам предложили альтернативу поездкам в Крым на нерабочей неделе

Путешествия00:0215 июля

«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»

Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
17:2723 октября

Пилот самолета помог россиянке справиться с аэрофобией с помощью записки

10:0023 октября

Россияне раскрыли планы на нерабочие дни в ноябре

08:4223 октября

В горах Индии как минимум 11 человек погибли во время снегопада

Россия
Россиянин рассказал о сносе жилого дома в центре Москвы из-за колбасы
Володин рассказал об обязательной вакцинации для сотрудников аппарата Госдумы
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
Российский врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
В российском регионе пьяные жильцы избили беременную переписчицу
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Кабмин и предприниматели обсудили господдержку в период обострения пандемии
Билайн стал лидером по качеству связи в метро Петербурга
Сбер бьет рекорды
Прогнозы экспертов по отчету Сберу за третий квартал
Цена на газ в Европе упала после заявления Путина
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Топ-менеджеры Альфа-Банка признаны лучшими в России
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Оперативники ФСБ ликвидировали террориста под Мурманском
В МВД объяснили причину уголовного дела на автора архива с пытками заключенных
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал современный юмор
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Матвиенко предложила бороться с «безнравственными передачами» на российском ТВ
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
«Союзмультфильм» снял сериал об истории отечественной анимации
Почему все больше людей в мире чувствуют страх и одиночество
 
Отчисленным за лайки студенткам школы «Останкино» вернут деньги за учебу
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
Раскрыты характеристики недорогого седана Skoda Slavia
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
У нового Toyota Crown появится версия для плохих дорог
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
Fiat показал два новых микроавтобуса на платформе Peugeot
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Hyundai Creta получила новую версию в России
Все материалы
Среда обитания
Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Австралию решили засудить за нежелание спасать планету
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Все материалы