Россияне массово признались в желании отправиться в путешествие на Новый год

85 процентов россиян заявили о желании отправиться в путешествие на зимние праздники

Россияне массово захотели отпраздновать Новый год вне дома — 85 процентов планируют отправиться в поездку на зимние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

51 процент респондентов заявили, что предпочитают спокойное времяпрепровождение на природе, тогда как 49 процентов — более активное.

Кроме того, опрошенные признались в желании заняться во время отпуска зимними видами спорта: 69 процентов ждут возможности покататься на лыжах, 31 процент — на сноуборде. При этом 91 процент россиян мечтает попасть в «настоящую зимнюю сказку».

Ранее в октябре эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в предстоящем зимнем сезоне. Наибольшим спросом у россиян пользуются Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Московская области. Кроме того, в число наиболее востребованных направлений внутреннего туризма вошли Татарстан, Владимирская область и Карелия.