Россиянам назвали популярные направления страны для поездок выходного дня зимой

Россиянам назвали самые востребованные направления страны для поездок в выходные дни зимой. Об этом сообщается на сайте сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Отмечалось, что список составлен на основе данных бронирований жилья для отдыха туристами в период с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года. Так, самым популярным направлением оказалась Казань, столица Татарстана. Вторую строчку рейтинга занял город золотого кольца России Суздаль, следом идет родина Деда Мороза — Великий Устюг.

Также востребованными местами для отдыха на два-три дня зимой стал курорт Банное в Башкортостане, Луга в Ленинградской области, Железноводск, Симферополь, Дмитров, Истра и Тула.

Согласно статистике, самое доступное проживание можно найти в Казани — средняя стоимость ночи начинается от 3,1 тысячи рублей, дороже всего в Симферополе — сутки в отеле обойдутся от 7,4 тысячи рублей.

Ранее в ноябре россиянам назвали самые популярные направления внутри страны, куда можно уехать лечиться минеральными водами или грязями в зимнем сезоне. Так, самым востребованным местом для лечебного отдыха оказались курорты Кавказских Минеральных Вод.

