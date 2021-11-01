Россиянам предложили туристические поезда на родину Деда Мороза

12 ноября РЖД запускают круговые туристические поезда «Зимняя сказка» в Великий Устюг, который считается родиной Деда Мороза. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезд номер 921/922 проследует по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Состав будет отправляться по пятницам в 17:05, а возвращаться обратно — в воскресенье в 23:40.

Поезд номер 924/923 пойдет по маршруту Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург. Отправление по пятницам в 17:05, возвращение в воскресенье в 23:40. Стоимость билетов составляет 3,2 тысячи рублей.

За два дня россиянам предложат посетить резиденцию Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, а также увидеть несколько знаковых памятников северорусского зодчества.

Ранее стало известно, что 18 октября в Вологодской области отметят день рождения Деда Мороза. Гости мероприятия, которое пройдет в Великоустюгском районе, смогут посетить различные экскурсионные программы и интерактивные площадки, а также поучаствовать в квестах и мастер-классах и выиграть сладкие подарки.