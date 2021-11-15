Названы популярные направления по России для поездок на выходные в декабре

Россиянам назвали самые популярные направления внутри страны для поездок выходного дня в декабре. Рейтинг мест для отдыха составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на своем сайте.

Сообщается, что специалисты изучили данные бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021 года и выявили самые востребованные из них. Так, первое место по популярности занял Томск, на второй строчке оказался Краснодар, а на третьей — Железноводск.

Кроме того, отмечен интерес россиян к поездкам на выходные в Суздаль, Бахчисарай и Санкт-Петербург. Также среди популярных направлений для краткосрочных путешествий в декабре оказались Самара, Дмитров, курорт Банное в Башкортостане и Иркутск.

По статистике сервиса, в среднем туристы бронируют отдых в декабре продолжительностью от одной до четырех ночей. Так, дешевле всего обойдется поездка в Самару — стоимость размещения в отеле начинается от тысячи рублей за ночь, наиболее дорогой вариант — в Суздале — 5,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее в ноябре россиянам назвали самые востребованные направления страны для поездок в выходные дни зимой. Так, самым популярным направлением оказалась Казань, столица Татарстана. Вторую строчку рейтинга занял город золотого кольца России Суздаль, следом идет родина Деда Мороза — Великий Устюг.