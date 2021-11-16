В столице Башкирии проведут конкурс Снегурочек

В столице Башкирии собрались провести кастинг на конкурс Снегурочек «Кархылыукай — 2021». Как уточняет «Башинформ», мероприятие состоится 21 ноября.

Организаторы указали, что принять участие в конкурсе могут как девочки 7—10 лет, так и более взрослые девушки, в возрасте от 18 до 30 лет. Имя победительницы состязания назовут зимой в ГКЗ «Башкортостан». Башкирская Снегурочка, которой удастся завоевать Гран-при, получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей, а завоевавших первые три места — награду в виде 50, 30 и 20 тысяч рублей. Остальным финалисткам обещают вручить ценные призы.

Рассказывая о состязании, директор конкурса Айгуль Утяганова отметила, что шоу, которое проведут в Уфе, задумывалось как новогодняя фантасмагория про заветные мечты. «В проекте конкурса участницам будут помогать наставницы — добрые феи, курировать ход подготовки — сказочные гномы, а щедрые Деды Морозы подарят волшебные подарки. Мы создадим целую Вселенную из сказочных персонажей», — добавила она, заверив, что каждый герой будет до конца проекта играть свою роль.

Ранее стало известно, что Всемирная детская фольклориада впервые пройдет в столице Башкортостана в 2024 году, когда Уфа будет отмечать 450-летний юбилей. Глава региона Радий Хабиров уточнил, что решение о месте проведения форума было принято на 50-й Генеральной Ассамблее Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) в Будапеште.