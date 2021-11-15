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Победители конкурса «Лапа дружбы» получат средства на помощь бездомным животным

В Казани 15 ноября стартует конкурс, направленный на помощь бродячим животным
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Фото: Pixabay

В Казани запустили конкурс «Лапа дружбы», победители которого получат денежные средства на помощь бездомным животным. Об этом сообщает «Татар Информ» со ссылкой на руководителя Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Согласно материалу, конкурс стартует 15 ноября 2021 года и продлится до 15 марта 2022 года. При этом заявки на участие принимаются до 31 декабря. Победители состязания в различных номинациях выиграют призы. Так, например, четыре образовательных учреждения смогут получить гранты в размере 200 тысяч рублей.

«Сегодня мы запускаем городской грантовый конкурс "Лапа дружбы" по выбору лучших проектов, направленных на помощь бездомным животным», — отметил Ризванов и добавил, что мероприятия проводятся для воспитания молодого поколения. По его мнению, конкурс поможет бродячим кошкам и собакам обрести новый дом в казанских семьях.

В октябре стало известно, что приют для животных появится и в Суздальском районе. Приют разместят восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.

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