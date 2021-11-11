В Нижнекамске появится новый приют для бездомных животных

В Татарстане появится новый приют для бездомных животных. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ» со ссылкой на руководителя исполнительного комитета Нижнекамска Рамиля Муллина.

Согласно материалу, на данный момент ведутся переговоры о начале первого этапа строительства приюта для уличных собак и кошек. По словам депутата, в будущем учреждении удастся разместить от 230 до 250 животных. «Но, думаю, это лишь начало. И в дальнейшем площадка будет застраиваться», — высказал свое мнение Муллин.

Кроме того, руководитель исполкома отметил, что в Нижнекамске существует проблема бездомных собак. «Соответствующее законодательство тоже есть, однако условия не созданы», — подчеркнул он и добавил, что жителям необходимо ответственно относиться к домашним питомцам и не выбрасывать их на улицу.

В октябре стало известно, что приют для животных появится и в Суздальском районе. Приют разместят восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.