В Суздальском районе появится приют для животных

Около села Хотенское Суздальского района построят областной приют для животных. Об этом сообщает издание «Призыв».

Приют появится восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.

«Стоимость приюта будет определяться проектом. Мы пока можем говорить только об общих оценочных суммах, которые мы анализируем с учетом практики в других субъектах Российской Федерации. То есть стоимость приюта в зависимости от мощности варьирует от 40 до 70 миллионов рублей», — заявил замдиректора департамента ветеринарии Александр Григорьев. Как рассказал директор департамента Дмитрий Лозовой, для создания приюта планируется привлечение частных инвестиций, а также пожертвований общественных и волонтерских организаций.

Участок будет расположен неподалеку от Владимирского аграрного колледжа, в котором проходят обучение будущие ветеринары. Отмечается, что они смогут помогать животным, содержащимся в приюте.