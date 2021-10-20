Казанские волонтеры пересчитают бездомных собак

Казанские власти и волонтеры пересчитают бездомных животных. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, перепись бездомных животных начнется 21 октября и продлится три дня. За это время студенты-ветеринары с преподавателями обойдут десять участков города, где проживает наибольшее количество бродячих собак.

Отмечается, что участники сфотографируют животных и сделают их описание, а именно, укажут в специальной анкете возраст, пол, рост, наличие ошейника или бирки, внешнее состояние здоровья и общественный характер особи.

«Есть поручение мэра — сделать город безопасным для жителей и гуманным по отношению к животным (...) В результате исследования мы получим достоверную картину численности животных», — заявил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятиуллин.

Сообщается, что статистику составляют для того, чтобы понять, какой вместимости приют необходимо построить в регионе. Подобное мероприятие проводится в Казани впервые. На данный момент принято решение пересчитать только бездомных собак, а не кошек, так как последних тяжелее заметить на улицах.

По словам аспирантки Анастасии Бутовой, сбор подобной статистки позволит быстрее найти хозяев для социально-адаптированных собак, а также выявить агрессивных особей, с которыми должна быть проведена психологическая работа.

В августе стало известно, что в Находке появится приют для бездомных животных на 200 мест. Власти Приморья сообщили, что строительство завершено на 90 процентов. В приюте площадью более 4 тысяч квадратных метров зверей будут лечить, а также пристраивать их в новые дома.