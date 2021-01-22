Верная собака шесть дней ждала хозяина перед больницей

В турецком городе Трабзон верный пес ежедневно навещал хозяина, который попал в больницу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джемаль Сентюрк (Cemal Senturk) заболел 14 января. Когда пожилого мужчину увезла скорая помощь, его собака по кличке Бончук (Boncuk) последовала за ней. Дочь Сентюрка отвела животное домой, но на следующий день оно сбежало и снова направилось к медучреждению.

Так продолжалось шесть дней подряд. «Она приходит каждый день около девяти утра и сторожит, пока не стемнеет, — рассказывал охранник больницы. — Внутрь не заходит, но, когда дверь открывают, сует морду».

В среду, 20 января, Бончук все же дождалась хозяина: Сентюрка ненадолго выкатили во двор на инвалидном кресле, чтобы он мог пообщаться с собакой. «Она очень привыкла ко мне, — объяснил мужчина. — И я по ней тоже все время скучаю».

Вечером того же дня Сентюрка выписали из больницы, и он вернулся домой вместе с Бончук.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае недалеко от деревни Кускун собака белого окраса три месяца ждала на обочине дороги своего хозяина. Псу дали прозвище Кускунский Хатико и поставили рядом с ним табличку «Внимание! Собака ждет хозяина».