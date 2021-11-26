Макрон раскритиковал подход Джонсона к решению вопроса нелегальной миграции

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал подход премьер-министра Британии Бориса Джонсона к решению вопроса нелегальной миграции и назвал его методы борьбы с кризисом несерьезными. Так французский лидер отреагировал на публичное обнародование британским премьером письма с планом решения миграционного вопроса, передает BFM TV.

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«Я удивлен такими несерьезными методами. Руководители стран не общаются между собой посредством Twitter или публикации писем...» — заявил политик, порекомендовав Джонсону пользоваться традиционными дипломатическими каналами.

Макрон указал на необходимость серьезной работы для решения сложных вопросов и подчеркнул, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже в ближайшее время встретится с коллегами из ЕС и ЕК для работы по данному направлению. «Потом мы посмотрим, как эффективно можно действовать с Британией, если она решит быть серьезной», — подчеркнул Макрон.

Ранее Борис Джонсон предложил Макрону план по борьбе с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш, опубликовав в Twitter соответствующее письмо. Джонсон предложил Парижу забирать нелегалов обратно к себе, что возмутило французскую сторону. Глава МВД Франции отменил запланированную встречу с коллегой из Британии Прити Пател в знак протеста.