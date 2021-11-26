Джонсон предложил Макрону забрать нелегалов к себе и испортил отношения

Джонсон предложил Макрону план по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону план по борьбе с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Он предполагает, что Париж будет забирать нелегалов обратно к себе. Это предложение возмутило французскую сторону, пишет Reuters.

Так, глава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил запланированную встречу с коллегой из Британии Прити Пател в знак протеста. «Письмо британского премьер-министра Бориса Джонсона французскому лидеру Эммануэлю Макрону [по миграционной проблеме и ее решению] вызывает разочарование, а факт его публичного обнародования еще хуже самого письма», — заявил Дарманен.

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В Париже уверены, что британский премьер не только испортил отношения, но и показал свою некомпетентность в вопросах решения кризиса.

25 ноября Джонсон, кроме прочего, предложил ввести совместное патрулирование у берегов Ла-Манша, развертывание передовых технологий и воздушное наблюдение за проливом.

Париж и Лондон активно обсуждают, как можно решить проблему с нелегалами, на фоне многочисленных сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. Так, 24 ноября в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая нелегалов. Погиб 31 человек, двое выжили, однако их жизни в опасности.

При этом французские полицейские разрешали толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. Тогда в Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа.