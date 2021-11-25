Британия и Франция займутся утонувшими мигрантами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились любой ценой остановить нелегальную перевозку мигрантов через пролив Ла-Манш, чтобы предотвратить гибель невинных людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского политика.

«[Джонсон и Макрон] договорились активизировать совместные усилия по предотвращению попыток пересечь пролив, которые оборачиваются смертями, и сделать все возможное, чтобы остановить нелегальных перевозчиков», — отмечается в заявлении.

Британия и Франция займутся этой проблемой на фоне многочисленных сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. Так, 24 ноября в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая нелегалов. Погиб 31 человек, двое выжили, однако их жизни в опасности.

При этом французские полицейские разрешали толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. Тогда в Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа.