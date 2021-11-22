В Британии призвали отправлять мигрантов за 13 тысяч километров от страны

Депутаты от британской Консервативной партии предложили отправлять мигрантов, прибывающих в Великобританию через Ла-Манш, в офшорные центры на Фолклендских островах, за 13 тысяч километров от страны. Об этом сообщает The Guardian.

Материалы по теме Вот — правый поворот. Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?

Беспокойство консерваторов растет на фоне потери поддержки среди избирателей. Член парламента от Эшфилда в Ноттингемшире Ли Андерсон рассказал, что призывал министра по делам иммиграции заявить о необходимости скорейшего начала «офшорной обработки» просящих убежище.

«Я был бы за [использование] Фолклендских островов. Единственный способ оттолкнуть этих людей (мигрантов — прим. «Ленты.ру») — сообщить им, что, если вы приедете сюда, вас отправят за восемь тысяч миль», — заявил он.

Депутаты также призывают министра внутренних дел Прити Пател приготовиться отправлять нелегалов обратно во Францию, если партия намерена выполнить обещание в рамках Brexit о взятии под контроль границ Великобритании. Высокопоставленные чиновники заявляют, что при попытке пересечь один из самых загруженных в мире каналов судоходства за последние несколько недель погибли по меньшей мере десять человек.

Ранее французские полицейские разрешили тысяче мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш и достичь Великобритании. На съемках местного жителя видно, как десятки мигрантов спускают на берег надувную лодку с мотором, а стоящая рядом группа французских полицейских не пытается препятствовать действиям потенциальных нарушителей границы. По его словам, правоохранители пояснили ему, что не считают поимку мигрантов своей работой.