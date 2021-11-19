Министр внутренних дел Британии назвала причину миграционного кризиса

Масштабный миграционный кризис начался из-за политики свободного передвижения между странами Европейского союза (ЕС) и открытых границ. Такую причину назвала глава Министерства внутренних дел (МВД) Британии Прити Пател, передает The Guardian.

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По словам министра, Шенгенское соглашение, отменившее национальные границы между странами-членами, привело к тому, что Францию ​​«завалило» мигрантами, пытающимися добраться до Великобритании. Нелегалы используют все возможные средства, чтобы переплыть Ла-Манш и оказаться в Соединенном Королевстве. Их привлекают финансовые пособия и возможность получить статус беженца.

«Давайте не будем забывать, что реальная проблема нелегальных миграционных потоков заключается в том, что в ЕС нет никаких средств защиты границ — Шенгенские границы открыты», — заключила Пател.

Ранее Французские полицейские разрешили тысяче мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш и достичь Великобритании. На съемках местного жителя видно, как десятки мигрантов спускают на берег надувную лодку с мотором, а стоящая рядом группа французских полицейских не пытается препятствовать действиям потенциальных нарушителей границы. По его словам, правоохранители пояснили ему, что не считают поимку мигрантов своей работой.