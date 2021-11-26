В Мурманске выпустили посвященный Арктике ограниченный тираж почтовых марок

В Мурманске представили марки с изображением острова Гукера, бухты Тихая и острова Чамп

В Мурманске представили ограниченный тираж почтовых марок, на которых изображены арктические пейзажи. Об этом со ссылкой на комитет по туризму сообщает ТАСС.

На выпущенных марках запечатлены остров Гукера, бухта Тихая и остров Чамп, и его достопримечательность — каменные шары. Указывается, что посвященные Арктике марки разработала «Почта России» вместе с комитетом по туризму Мурманской области.

Предполагается, что с их помощью регион станет привлекательнее для новых туристов.

К почтовым маркам в обращение вышли конверты первого дня и специальный художественный штемпель, на котором изображен архипелаг Земля Франца-Иосифа. Из-за того, что срок действия специального штемпеля ограничен, конверты и открытки, отмеченные им, обладают коллекционной ценностью.

Ранее сообщалось, что строительство первых глэмпингов (модульные быстровозводимые гостиницы) для туристов на полуостровах Средний и Рыбачий в Мурманской области начнется в 2021 году. Туроператоры будут отвечать за сохранение экологии на выбранных уникальных территориях.