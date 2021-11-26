Приехавшие к посольству в Москве таджики не смогли назвать повод для сбора

Сотни таджиков собрались у посольства в Москве и не смогли объяснить, зачем

Несколько сотен граждан Таджикистана собрались у посольства страны в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, соответствующее видео размещено в Telegram-канале агентства.

При этом они не смогли объяснить корреспонденту повод, из-за которого они приехали в Гранатный переулок. Вероятно, причиной сбора стали события в таджикском городе Хороге, где накануне прошла акция протеста из-за гибели местного жителя во время задержания милицией.

Спустя некоторое время люди начали расходиться. У дипмиссии остались дежурить сотрудники полиции и ОМОН.

В сентябре зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев призвал перенять опыт арабских стран для решения проблемы «болтающихся и шатающихся» мигрантов. В частности, обязать определенные компании нести ответственность за приезжих и сопровождать их до посадки на самолет после завершения работы.