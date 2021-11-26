Россияне оценили свое материальное положение

Около 54 процентов россиян оценили свое материального положения как среднее, как хорошее — 19 процентов, а как плохое — 25 процентов. Об этом свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом улучшения своего материального положения в ближайший год ожидают 23 процента опрошенных, еще 18 процентов считают, что оно ухудшится. Около 63 процентов респондентов считают, что их достаток за последние два-три месяца практически не изменился. Ухудшение отметили 29 процентов, а улучшение — семь процентов.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян (69 процентов) недовольны своим нынешним доходом. Почти каждый десятый (9 процентов) собирается увеличивать заработок, который определяет как средний.

Треть опрошенных для увеличения дохода стараются следить за своим бюджетом и не тратить лишнего. Еще четверть (26 процентов) хотят больше работать, восемь процентов повышают уровень своей финансовой грамотности, а пять процентов получают дополнительное образование. Еще восемь процентов россиян отправляют «запросы на богатство» во Вселенную.

Еще два процента следуют денежным приметам, один процент верит, что притянуть деньги поможет заставка на телефоне с монетами или купюрами.