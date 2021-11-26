Власти призвали провести тщательное расследование после ЧП на шахте в Кузбассе

Премьер-министр Мишустин: причины ЧП на шахте в Кузбассе важно тщательно расследовать

Причины ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе должны быть расследованы тщательным образом, призвал премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале российского кабмина.

На заседании правительства премьер подчеркнул, что сейчас первостепенной задачей является помощь семьям погибших в Кемеровской области горняков.

Мишустин отметил, что в Кузбасс уже направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Кроме того, глава кабмина рассказал о создании комиссии для содействия в ликвидации последствий аварии на «Листвяжной». Мишустин поручил ее возглавить вице-премьеру Александру Новаку.

О происшествии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль, дым от пожара заполнил штреки. Другой причиной случившегося называют взрыв метана.

По последней информации, при аварии погиб 51 человек, из которых 46 были горняками, а 5 — спасателями. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную».