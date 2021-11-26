Стало известно о двух взрывах газа в шахте «Листвяжная»

РИА Новости: в шахте «Листвяжная» было два взрыва метана

В кузбасской шахте «Листвяжная» произошло в общей сложности два взрыва метана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.

О происшествии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль, дым от пожара заполнил штреки. Другой причиной случившегося называют взрыв метана.

