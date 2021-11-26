Адвокат Моргенштерна рассказал о связи отмены концертов с заявлением Бастрыкина

Адвокат рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) Сергей Жорин в разговоре с «Лентой.ру» отказался связывать отмену концертов исполнителя с заявлением главы Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина о том, что певец занимается торговлей наркотиками через социальные сети. По словам правозащитника, два события могут быть не связаны, однако он обратил внимание на давление на музыканта.

Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил, что в ближайшее время у уехавшего в ОАЭ артиста не будет выступлений в России, а запланированное на 26 ноября шоу в московском клубе Gipsy перенесено как минимум на весну.

«Я бы не стал говорить, что это напрямую связано. Вообще, в последнее время наблюдается повышенное внимание правоохранителей, контролирующих органов к деятельности Алишера. На мой взгляд, несправедливое. Но не уверен, что это связано с данным случаем переноса концертов. Не связываю это напрямую, просто потому что не знаю», — сказал Жорин.

Ранее стало известно о том, что Моргенштерн уехал в ОАЭ на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.