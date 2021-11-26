Россиянам рассказали о возможности отказа от оплаты некоторых услуг ЖКХ

Юрист Савельев: россияне могут отказаться от оплаты радиоточки и телевизионной антенны

Юрист назвал некоторые услуги ЖКХ, от оплаты которых россияне могут отказаться. В списке оказалось обслуживание радиоточки. Об этом РИА Новости рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

По словам эксперта, для отказа от услуги связи проводного радиовещания собственнику жилья нужно написать заявление на имя поставщика услуги и предоставить пакет документов. Список необходимых бумаг определяется поставщиком услуг.

Жильцы могут отказаться и от платы за общедомовую телевизионную антенну. Юрист отметил, что сегодня она есть почти в любом многоквартирном доме. Для отказа собственнику также потребуется написать заявление в организацию, которая обслуживает антенну.

Ранее более 150 предприятий ЖКХ из 50 российских регионов предоставили информацию о том, что в России стали хуже платить за услуги ЖКХ. К началу ноября 2021 года число неплательщиков выросло с января на 8,7 процента. Специалисты спрогнозировали дальнейший рост числа должников.