Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ

НБКИ: число неплательщиков за услуги ЖКХ выросло на 8,7 процента с начала года

В России стали хуже платить за услуги ЖКХ, рост числа должников продолжился, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ) — крупнейшего кредитного бюро России. Соответствующую информацию в НБКИ передали 152 предприятия ЖКХ из 50 российских регионов.

По состоянию на 1 ноября 2021 года, число неплательщиков (признаны судом должниками) выросло с начала года на 8,7 процента, достигнув 38,3 тысячи человек. Из них 3,6 тысячи — юридические лица (плюс 2,9 процента с начала года). В НБКИ напомнили, что задолженность за услуги ЖКХ негативно влияет на кредитную историю и усложняет получение заемных средств. Информация о непогашенной задолженности по решению суда доступна всем кредиторам, в том числе банкам, микрофинансовым организациям и ломбардам.

В середине октября координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов заявил, что энергетики не имеют права отключать россиянам свет за долги в пару сотен рублей. Кроме того, ни при каких обстоятельствах нельзя лишать электроэнергии жилье, в котором проживают маленькие дети или инвалиды.

Ранее адвокат Сергей Сергеев раскрыл популярный способ обмана с повышением платы за услуги ЖКХ. Он предупредил, что управляющие компании (УК) могут проводить фиктивные собрания собственников жилья, на которых якобы согласовываются повышенные тарифы и дополнительные коммунальные услуги, что ведет к увеличению сумм в квитанциях за «коммуналку».