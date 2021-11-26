Глава российской торговой сети пообещал отказаться от супермаркетов

Торговая сеть «ВкусВилл» собирается уйти от активного развития традиционного розничного формата, чтобы сконцентрироваться на онлайн-торговле. Об этом в интервью РБК рассказал глава ретейлера Андрей Кривенко.

По его словам, десять лет назад команда компании уже прошла одну трансформацию. Тогда вместо сети киосков «Избушка» они начали открывать супермаркеты. Но теперь стало понятно, что и этот тип продаж в России устарел, от него следует отказаться. Глава «Вкусвилла» пообещал, что по одной-две точке будут открываться только в регионах.

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Главным минусом традиционной торговли Кривенко назвал необходимость платить арендную плату за помещение для магазина. Эти расходы закладываются в цену товара, а значит, потребитель платит за поддержание порядка в помещение, соответствие нормам, подготовку к праздникам. Дарксторам ничего этого не требуется, ведь его люди не посещают.

В настоящее время «ВкусВилл» управляет 80 дарксторами, то есть магазинами-складами, на которых собирают заказы. Это направление компания начала развивать еще до пандемии — осенью 2019 года. В результате в третьем квартале текущего года ретейлер занимает второе место по обороту онлайн-продаж продуктов питания с оборотом 11,6 миллиарда рублей. Она уступает только «Сбермаркету» (14,5 миллиарда), но обходит X5 Group (11,5 миллиарда рублей).

В 2020 году доля онлайн-продаж в выручке «ВкусВилла» составила 11,5 процента. У X5 и «Магнита» результат в десять раз ниже. Кривенко не стал давать прогноз по поводу количества открытых дарксторов в ближайшее время. По его словам, компания намерена реагировать на показатели рынка.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» собирается открывать магазины без касс и продавцов. Одна из первых точек откроется на выходе из станции Московского центрального кольца (МЦК) «Деловой центр» в «Москва-Сити». В настоящее время сеть магазинов ретейлера насчитает более 1,3 тысячи торговых точек, причем 90 процентов из них оснащены кассами самообслуживания.