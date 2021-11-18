Попавший в ЛГБТ-скандал «ВкусВилл» решил взять пример с Amazon

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» откроет магазины без касс и продавцов на фоне пандемии и рисков возвращения коронавирусных ограничений, пишет «Коммерсантъ». Российская компания, попавшая в этом году в ЛГБТ-скандал, решила взять пример с американского онлайн-ритейлера Amazon.

Одна из первых точек откроется на выходе из станции Московского центрального кольца (МЦК) «Деловой центр» в «Москва-Сити». Стоимость магазина с учетом компактной площади составит 12–15 миллионов рублей, считает гендиректор консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Эксперт прогнозирует привлекательную экономику точки, учитывая высокий трафик и отсутствие расходов на персонал.

Сеть «ВкусВилл» насчитает более 1,3 тысячи магазинов, 90 процентов которых оснащены кассами самообслуживания. Компания также установила более 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах и вендинговые автоматы, в том числе на станциях МЦК. Выручка ПАО «ВкусВилл» за январь-сентябрь 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 112,9 миллиарда рублей (в 2020 году — 80,9 миллиарда рублей), чистый убыток — 1,9 миллиарда рублей (в 2020 году зафиксирована прибыль в 1,2 миллиарда рублей).

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Первый продуктовый магазин без касс и продавцов открыла в США компания Amazon в 2018 году. На входе покупатель должен приложить смартфон к турникету для авторизации, а затем выбрать нужный ему товар. Специальная технология сможет распознать, что посетитель берет с полки и кладет обратно. После выхода из магазина сумма покупок автоматически спишется с банковской карты.

В России такой формат магазинов протестировала Metro в 2019 году в двух супермаркетах «Фасоль». В 2020 году аналогичный магазин запустила «Азбука вкуса» в «Москва-Сити», однако сейчас эксперимент приостановлен. Год назад X5 Group открыла магазины «Пятерочка #Налету». Компания планировала запустить 50 таких точек в 2021 году, но к середине октября работают лишь два магазина. В X5 Group пообещали развивать проект.

Медленное развитие магазинов может быть связано с техническими проблемами, считает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова. Открытие точек такого формата требует серьезной подготовки в части софта и оборудования. Она допускает, что на фоне мировых логистических проблем у ритейлеров могли возникнуть сложности с поставками камер наблюдения.

Препятствием для привлечения покупателей может стать необходимость поголовной авторизации, считает руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. При этом аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов напоминает, что инвесторы позитивно оценивают подобные проекты.

В конце июня «ВкусВилл» попал в скандал после выхода рекламного ролика с участием ЛГБТ-семьи. На фоне резкой критики в социальных сетях компания удалила ролик и извинилась, а семья покинула Россию из-за многочисленных угроз.