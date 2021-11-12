В России открыли первый супермаркет мусора

Иркутские экоактивисты открыли первый в России онлайн-супермаркет мусора. В нем продаются отходы, собранные на берегах Байкала: банки из-под пива, конфетные обертки, старые батарейки и прочие предметы, пишет «Российская газета».

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Как пояснила руководитель отдела внешних коммуникаций организации «Мой Байкал» Полина Кайзер, в реальности доставлять покупателям мусор не будут — кому нужны пивные бутылки, пачки из-под сигарет, консервные банки, использованные детские подгузники. Весь этот мусор собран, рассортирован, частично переработан или утилизирован. «Покупка — это добровольное пожертвование нашей организации», — указала экоактивист. Вырученные средства будут потрачены на экологические акции.

За первые сутки работы супермаркет выручил около 15 тысяч рублей. При этом цены на отходы в нем нескромные, отмечает издание: банка из-под пива обойдется в 900 рублей, подгузник — в 500, чья-то зубная щетка — почти в 400 рублей. На самом деле, ценники зависят от вреда, наносимого природе тем или иным предметом. Самые опасные для экологии — батарейки, поэтому они в магазине стоят 10 тысяч (за пару обычных пальчиковых).

Ранее стало известно, что в среднем каждый россиянин в 2020 году выкинул 453,4 килограмма мусора, что на 2,4 процента меньше, чем в 2019 году — 464,7 килограмма на человека. Эксперты связали снижение объемов отходов с коронавирусными ограничениями.