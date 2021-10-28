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Названы российские регионы-лидеры по объему выброшенного мусора

«Известия»: Сахалинская область возглавила топ-5 регионов по объему выброшенного мусора
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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Эксперты компании FinExpertiza назвали российские регионы-лидеры по количеству выброшенного за 2020 год мусора. Рейтинг возглавила Сахалинская область, где на человека приходится 1,2 тонны бытовых отходов. Об этом пишут «Известия».

Авторы исследования провели расчеты на основе данных Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах (ТКО) с территорий городских поселений, в том числе о мусоре, вывезенном с контейнерных площадок жилых кварталов, офисов и домов частного сектора.

На втором и третьем месте идут Тульская область и Севастополь с показателем в одну тонну. Четвертое место занимает Магаданская область с почти 957 килограммами. Замыкает пятерку лидеров Ингушетия с 937 килограммами. Примечательно, что в 2019 году почти все названные регионы были на первых строчках в рейтинге, новичком в топе-5 стала лишь Ингушетия.

В пресс-службе Тульской области изданию предоставили свои расчеты по отходам на одного жителя региона. По данным местного министерства природы, в 2020 году в регионе образовано 836 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, из них 578 тысяч тонн — из жилых помещений. Таким образом на одного жителя получается 400 килограммов отходов. Аналитики FinExpertiza указали на то, что на данные по Севастополю влияют приезжающие туристы.

Согласно исследованию, меньше всего мусора выбросили граждане Чечни — в среднем почти 201 килограмм отходов на душу населения. Также нижние строчки рейтинга заняли Марий Эл с показателем 202 килограмма, Чувашия — 239 килограммов, Волгоградская область — 264,7 килограмма и Челябинская область — 276,6 килограмма.

Как пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, накопление бытового мусора в регионах кроме численности населения связано с уровнем доходов и расходов жителей и с безработицей. «Чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты, и чем выше занятость, как правило, тем больше ТКО образуется на конкретной территории», — уточнила она.

То же исследование показало, что в среднем каждый россиянин в 2020 году выкинул 453,4 килограмма мусора, что на 2,4 процента меньше, чем в 2019 году — 464,7 килограмма на человека. Эксперты связали снижение объемов отходов с коронавирусными ограничениями, когда потребление со стороны населения снизилось, что привело и к сокращению количества мусора.


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