Москвича завалило горой мусора в собственной квартире

В одной из московских квартир мужчина накопил столько хлама, что не смог самостоятельно выбраться из помещения. Чтобы достать жителя из-под гор мусора, пришлось прибегнуть к помощи спасателей, пишет Life.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и выпилили входную дверь. Мужчину нашли под завалами вещей — их количество позволяло передвигаться по квартире исключительно ползком. В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы сказали, что вызволение прошло успешно, москвич не пострадал.

Похожая ситуация произошла в столице в 2017 году. Тогда из гор мусора спасли москвичку. Пожилая женщина собирала в квартире хлам со свалки в течение нескольких лет, а до приезда сотрудников МЧС несколько дней пролежала под горой отходов.

Другой московской пенсионерке в феврале спасатели помочь не смогли. Они вскрыли квартиру и обнаружили, что женщину насмерть завалило хламом. По словам соседей, москвичка 20 лет таскала мусор в квартиру и никого не звала в гости. Внутри женщина передвигалась по своеобразным тоннелям из отходов. Сотрудники МЧС предположили, что во время подобного перемещения по квартире конструкция обрушилась на пенсионерку.