В Британии разгорелась «война» из-за надписи на упаковке

В Британии разгорелся конфликт из-за надписи на упаковке, что стало продолжением «войны» из-за маркировки продуктов на полках супермаркетов, принятой после Brexit. Об этом пишет The Guardian.
Британская группа супермаркетов Morrisons пометила упаковки с полуфабрикатами из курицы как содержащие британскую птицу и «неевропейские» приправы. Требование указать происхождение птицы действительно есть в правилах маркировки, вступивших в силу после выхода Британии из Евросоюза, однако надписи «ЕС» и «не ЕС» производителей делать не обязывают. Решение Morrisons вызвало возмущение британцев в социальных сетях и угрозу бойкота со стороны некоторых покупателей.
Реакция потребителей заставила представителей фирмы принести извинения и убрать обозначение с этикеток. «Формулировка на упаковке является ошибкой, за которую мы приносим свои извинения. Мы немедленно меняем упаковку», — заявила компания в своем Twitter-аккаунте. При этом там отметили, что правила маркировки не нарушены, но Morrisons изменит дизайн, чтобы опровергнуть обвинения в политическом высказывании.
Логику производителей, наносящих дополнительную маркировку на продукцию, можно связать с желанием более чем половины британцев покупать больше местных продуктов. Такие данные следуют из опроса продовольственной компании Crosse & Blackwell в 2021 году. Однако исследование показало, что некоторых также отталкивают попытки политизации еды: потребители возражают против излишнего подчеркивания британского происхождения продукции. «Brexit, возможно, уже позади, но не заблуждайтесь: страна остается разделенной», — отметил специалист маркетинговой компании Zeal Creative Каллум Сондерс.
Brexit привел к ряду экономических противоречий между Великобританией и странами Евросоюза. В частности, после «развода» с ЕС у Британии возник спор с Францией о квотах на рыбную ловлю, вылившийся в серьезный конфликт. Эксперты также заявляли, что Brexit принес Великобритании вреда больше, чем пандемия коронавируса.