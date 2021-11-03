В Британии разгорелась «война» из-за надписи на упаковке

В Британии разгорелся конфликт из-за надписи на упаковке, что стало продолжением «войны» из-за маркировки продуктов на полках супермаркетов, принятой после Brexit. Об этом пишет The Guardian.

Материалы по теме Не ставят крест. Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир? Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Британская группа супермаркетов Morrisons пометила упаковки с полуфабрикатами из курицы как содержащие британскую птицу и «неевропейские» приправы. Требование указать происхождение птицы действительно есть в правилах маркировки, вступивших в силу после выхода Британии из Евросоюза, однако надписи «ЕС» и «не ЕС» производителей делать не обязывают. Решение Morrisons вызвало возмущение британцев в социальных сетях и угрозу бойкота со стороны некоторых покупателей.

Реакция потребителей заставила представителей фирмы принести извинения и убрать обозначение с этикеток. «Формулировка на упаковке является ошибкой, за которую мы приносим свои извинения. Мы немедленно меняем упаковку», — заявила компания в своем Twitter-аккаунте. При этом там отметили, что правила маркировки не нарушены, но Morrisons изменит дизайн, чтобы опровергнуть обвинения в политическом высказывании.

Логику производителей, наносящих дополнительную маркировку на продукцию, можно связать с желанием более чем половины британцев покупать больше местных продуктов. Такие данные следуют из опроса продовольственной компании Crosse & Blackwell в 2021 году. Однако исследование показало, что некоторых также отталкивают попытки политизации еды: потребители возражают против излишнего подчеркивания британского происхождения продукции. «Brexit, возможно, уже позади, но не заблуждайтесь: страна остается разделенной», — отметил специалист маркетинговой компании Zeal Creative Каллум Сондерс.

Brexit привел к ряду экономических противоречий между Великобританией и странами Евросоюза. В частности, после «развода» с ЕС у Британии возник спор с Францией о квотах на рыбную ловлю, вылившийся в серьезный конфликт. Эксперты также заявляли, что Brexit принес Великобритании вреда больше, чем пандемия коронавируса.