Названа главная опасность для британской экономики

Председатель Управления бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, или OBR) Ричард Хьюс назвал главную опасность для британской экономики. Он заявил, что влияние Brexit будет хуже, чем пандемии коронавируса, сообщает «Би-би-си».

По словам Хьюза, Brexit снизит потенциальный ВВП Великобритании примерно на четыре процента в долгосрочной перспективе. Он отметил, что, согласно прогнозам, коронавирус сократит ВВП еще на два процента. «В долгосрочной перспективе Brexit имеет большее влияние, чем пандемия», — сказал Хьюс.

Комментарии Хьюса последовали после того, как в OBR заявили, что стоимость жизни в Великобритании может расти самыми быстрыми темпами в течение 30 лет. При этом предполагается, что инфляция может достигнуть почти пяти процентов.

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC) и исследовательской группы NielsenIQ, экономика Великобритании столкнулась с растущей инфляцией. Причиной послужил дефицит рабочих. После Brexit некоторые сотрудники-мигранты не вернулись в страну из-за ограничений, связанных с пандемией, и визовых трудностей. Отсутствие работников в логистике привело к сбоям в цепочках поставок, из-за чего просело производство и выросли цены на дефицитные товары, которые было некому поставить в магазины.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2021 году на 0,2 процента до 6,8 процента — такой темп стал самым быстрым среди экономик G7.