Объяснена «катастрофа» в Великобритании

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что «катастрофа» в Великобритании связана с Brexit

Еврокомиссар по делам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон объяснил, что «катастрофа» в Великобритании связана с Brexit, сообщает Reuters.

Бретон назвал происходящее в Британии настоящей драмой. «Посмотрите, что происходит на полках супермаркетов, с бензоколонками, с нехваткой медсестер и врачей, водителей грузовиков, в строительном секторе», — указал Бретон.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Многим трудовым мигрантам пришлось покинуть страну после Brexit. Согласно исследованию консалтинговой фирмы BDO, 38 процентов британских компаний остались без иностранных рабочих. Основной проблемой стал дефицит водителей, который привел к сбоям в поставках. Из-за нехватки работников логистики поставить топливо на заправочные станции и продукты в магазины было некому. Для доставки бензина на АЗС правительству пришлось привлечь армию.

Согласно отчету Национальной статистической службы, 23 процента граждан заявили, что не могут купить продукты, а 15 процентов столкнулись с трудностями при попытке приобрести топливо. При этом, 61 процент сообщил об изменении в потребительских привычках из-за отсутствия нужных товаров в магазинах и невозможности найти им замену.

Кроме того, в Британии не хватает мясников и птицеводов, поскольку после Brexit многие работники не вернулись в страну из-за визовых трудностей и пандемии коронавируса. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности страны заявили, что им придется уничтожать скот из-за дефицита кадров. Также на фоне Brexit, нехватки сырья и роста цен на него произошел спад в строительном секторе. Производство страны в целом не росло по причине дефицита кадров.