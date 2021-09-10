Восстановление экономики Великобритании затормозил рекордный кризис

Восстановление экономики Великобритании затормозилось из-за продолжающейся нехватки рабочей силы, которая приводит к сбоям в поставках, несмотря на то, что правительство сняло почти все ограничения, введенные в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Снятие антиковидных ограничений не смогло компенсировать последствия распространения «дельта»-штамма коронавируса. Так, в июле ВВП Великобритании вырос всего на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что стало резким замедлением после июньского роста в один процент, свидетельствуют данные Национальной статистической службы. Показатель оказался ниже прогнозируемого экономистами увеличения на 0,6 процента. В сфере услуг, на которую приходится 80 процентов ВВП, роста вовсе не было.

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Нехватка сырья и рост цен на него вызвали спад в строительном секторе. Производство страны в целом не росло из-за дефицита кадров. В одной только логистике Британии не хватает 100 тысяч водителей грузовых автомобилей. Проблема во многом вызвана Brexit, из-за которого трудовые мигранты из ЕС не могут получить визы. Британский бизнес забил тревогу, поскольку нехватка рабочей силы и материалов вызвала кризис в поставках, достигший рекордного с 1970-х годов масштаба. Сложившаяся ситуация поставила под угрозу восстановление экономики страны.

Ведущий экономист Конфедерации британской промышленности (CBI) Альпеш Палея сказал, что правительству необходимо принять меры. По его мнению, чтобы помочь компаниям нанимать работников, необходимо смягчить правила миграции в Великобританию. Главный секретарь «теневого» министерства финансов Великобритании, представитель оппозиции Бриджит Филлипсон заявила, что бездействие правительства сдерживает страну. «Сегодняшние тревожные цифры показывают, что в то время как экономика Великобритании пытается вернуться в норму, нарушение цепочек поставок и другие проблемы тормозят восстановление», — сказала Филлипсон.

Глава Минфина страны Риши Сунак в свою очередь уверен, что экономика Великобритании продолжит восстанавливаться после пандемии. Тем не менее объемы экономики Великобритании по-прежнему на 2,1 процента ниже, чем до пандемии коронавируса.

Нехватка рабочей силы стала серьезной проблемой на пути восстановления других стран мира. В США дефицит кадров стал рекордным — количество новых вакансий перешагнуло отметку в 10 миллионов. В Китае высокие темпы технического прогресса привели к нехватке квалифицированной рабочей силы из-за несоответствия навыков кандидатов требованиям работодателей. В России на фоне коронавирусных ограничений в отраслях строительства и ЖКХ наблюдается дефицит кадров в три миллиона человек, указывали в августе в Минстрое.