В Китае перестало хватать работников

Высокие темпы технического прогресса в Китае привели к нехватке квалифицированной рабочей силы. В стране перестало хватать молодых работников из-за несоответствия навыков кандидатов требованиям работодателей. Власти считают, что в ближайшее время ситуация лишь усугубится, пишет Bloomberg.

Правительство Китая активно развивает высокотехнологичные отрасли экономики и в последнее время часто указывает на необходимость повышения квалификации и качества образования работников. Недавно государственный совет КНР опубликовал план по увеличению занятости в течение 14-й Пятилетки (2021−2025). Комментируя документ, заместитель генерального секретаря Национальной комиссии по развитию и реформам Гао Гао заявил, что дисбаланс между требуемыми навыками и реальными компетенциями сотрудников станет основной проблемой на рынке труда в указанный период. По его словам, количество квалифицированных рабочих сейчас увеличилось до 30 процентов, но этот показатель остается низким в сравнении с другими производственными мощностями. Экономика страны столкнулась со структурным противоречием — вместе с дефицитом рабочей силы растет и безработица среди молодежи. Предприятия в восточных прибрежных регионах заявляют о трудностях с наймом работников, в то время как уровень безработицы среди граждан в возрасте от 16 до 24 лет в три раза превышает общенациональный показатель в 5,1 процента.

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В новом плане по увеличению занятости власти пообещали повысить уровень квалификации потенциальных сотрудников, в первую очередь за счет профессионального образования. Средняя продолжительность обучения китайцев трудоспособного возраста будет увеличена с 10,8 до 11,3 года. Эта цель названа единственной обязательной из всех 10, перечисленных в документе, и свидетельствует о стремлении страны модернизировать производственный сектор и двигаться вверх по цепочке создания стоимости. Согласно плану, к 2025 году в городах создадут 55 миллионов новых рабочих мест, а уровень безработицы будет зафиксирован на отметке в 5,5 процента.

Увеличение занятости — одна из стратегий КНР для сокращения неравенства и достижения «общего процветания». В рамках ее реализации Пекин намерен улучшить условия труда: правительство обязалось следить за тем, соблюдают ли компании установленную длительность рабочего дня и есть ли у сотрудников свободное время. Кроме того, КНР пообещала сократить дискриминацию в рабочей среде, обеспечив более гибкую политику относительно женщин, ухаживающих за детьми, и предоставив профессиональную подготовку работницам в декрете. Частью нового плана стало и увеличение заработной платы сотрудников для сокращения разрыва в уровне дохода разных групп населения.

Под термином «общее процветание» китайские власти понимают умеренное богатство для всех жителей. На финансово-экономическом заседании 17 августа председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости «разумной корректировки чрезмерных доходов» и «поощрения групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу». Именно эти идеи стоят за новыми регулирующими мерами в отношении технологических компаний, считают эксперты.