В Туркмении воспитательниц детсада уволили за мультфильмы на русском языке

Инспекторы из Ашхабада уволили туркменских воспитательниц за показ мультфильмов на русском

В Туркмении уволили несколько воспитательниц детских садов. Причиной увольнения стал показ детям мультфильмов на русском языке. Об инциденте сообщает «Радио Свобода».

В детские сады Фарапского, Дяневского и Дарганатинского этрапа (аналог района в России — прим. «Ленты.ру») приехали с проверкой инспекторы из столицы Туркмении Ашхабада. В ходе мероприятий выяснилось, что в детских учреждения показывали мультфильмы на русском языке — это оказалось достаточным проступком, чтобы уволить нескольких воспитательниц.

Руководство детсадов отделалось строгими выговорами. Инспекторы предупредили администрацию, что «воспитанникам детских садов можно показывать мультфильмы только на туркменском языке».

Похожие требования проверяющие из Ашхабада выдвинули и к ученикам начальных классов северо-восточных этрапов республики. Инспекторам не понравились неправильные тетради и альбомы школьников. «Даже если слово тетрадь на обложке написано на русском, ее нельзя использовать», — передали слова одного из местных жителей.

Ранее в Туркмении провели рейды против представителей ЛГБТ-сообщества, по итогам которых в изолятор отправилось около 20 мужчин. Силовики утверждают, что подозреваемые тайно устраивали сеансы группового секса.