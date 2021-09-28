В Туркмении полиция устроила облаву на геев и подвергла их пыткам

В Туркменистане задержали около 30 человек по обвинению в гомосексуализме

Туркменская полиция провела рейды по задержанию представителей ЛГБТ-сообщества в городе Туркменабад, по соответствующему обвинению в изолятор отправили около 30 мужчин. Об этом пишет портал Turkmen news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, сначала под облаву попали около 20 геев, большинство из которых работали в местной пожарной части. Силовики утверждают, что подозреваемые тайно устраивали сеансы группового секса. Кроме того, в изоляторе оказался известный стилист, который работал с представителями шоу-бизнеса. Его имя издание не называет по этическим причинам.

«Их там нещадно бьют, чтобы они сами во всем признавались и других сдавали», — рассказал источник. Он отметил, что еще несколько гомосексуалов содержат в отдельной камере, они также подвергаются пыткам. Всего под арестом оказались около 30 человек.

Туркмения остается одной из двух бывших советских республик, где гомосексуализм является уголовным преступлением. За секс с партнером своего пола можно отправиться в колонию на срок до двух лет. Аналогичная статья также существует в Узбекистане, однако, как отмечает портал, применяется крайне редко.

Ранее стало известно, что сотрудница московского управления по вопросам миграции пожелала смерти бежавшему из Узбекистана в Россию гею. Она заявила, что ностальгирует по временам, когда в СССР гомосексуализм считался уголовным преступлением.