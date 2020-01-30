Испугавшегося пыток на родине узбекского гея вышлют из России

Зюзинский районный суд Москвы постановил выдворить из России 23-летнего гея из Узбекистана по имени Рустам за нарушения миграционного законодательства. Он опасается, что на родине его посадят в тюрьму или подвергнут пыткам из-за его сексуальной ориентации. Об этом сообщили в ЛГБТ-группе «Стимул».

В конце 2019 года Рустам обращался в миграционную службу с ходатайством о предоставлении убежища, но в начале 2020 года получил отказ и собирался его обжаловать. Суд пришел к выводу, что Рустам нарушил визовый режим и находился в России незаконно. Адвокат молодого человека Артем Лапов заявил, что по закону у него есть три месяца на обжалование отказа в убежище, и он имеет право находиться в стране все это время.

Лапов утверждает, что суд не учел предоставленные документы, которые подтверждают легальность пребывания Рустама в России. Судья также не оценил опасность, которой молодой человек подвергнется при возвращении на родину. Защита намерена обжаловать решение.

15 января стало известно, что мать лесбиянки из Красноярска обманом увезла ее в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. В сообщении одной из подруг она жаловалась, что ее избивают и связывают. 17 января сообщалось, что девушке удалось сбежать. Позднее девушка рассказала, что в Баку она «ходила три дня подряд на цепи, как собака».

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