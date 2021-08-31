В России на детском патриотическом шоу показали лозунг с пожеланием смерти геям

В Ярославле на шоу детского патриотического клуба показали лозунг с пожеланием смерти геям

В Ярославле на выступлении детского военно-патриотического клуба «Десантник» показали лозунг с пожеланием смерти геям. Об этом пишет новостной портал 76.ru.

На театральном перфомансе одного из актеров в военной форме подхватили на руки, положили на него декорацию из белого кирпича с надписью «смерть п*******м» и разбили ее кувалдой.

По словам главы ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тараса Сидорина, такие выпады как призыв к убийству — недопустимы.

«Я не был на самом выступлении, но увидел эти фотографии в социальных сетях. Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано», — прокомментировал ситуацию Сидорин.

Ранее сообщалось, что сотрудница московского управления ведомства по вопросам миграции пожелала смерти бежавшему из Узбекистана в Россию гею. Кроме того, она начала ностальгировать по временам, когда в СССР гомосексуализм считался преступлением.