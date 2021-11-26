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Бизнес США попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»

Глава AmCham Родзянко: бизнесмены из США попросили Госдеп признать «Спутник V» для поездок
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Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации «Спутником V». Об этом рассказал президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко в беседе с изданием «Известия».

Предприниматель заявил, что организация обратилась в Госдеп с соответствующим предложением. Он отметил, что в ведомстве приняли обращение к рассмотрению.

Родзянко также объяснил, что на данный момент, чтобы поехать из России в США необходимы две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая признается либо Вашингтоном, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Поэтому американские бизнесмены призвали властей США одобрить ряд вакцин для деловых поездок в страну, в том числе российский препарат «Спутник V».

Отмечается, что с 9 ноября США изменили правила въезда в страну. Теперь от иностранцев с неиммиграционной визой требуют предоставить свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, одобренным ВОЗ или Вашингтоном препаратом. В этот перечень входят восемь вакцин: американские Moderna, Johnson&Johnson, препарат Pfizer и BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийские вакцины Covishield и Covaxin, а также китайские Sinovac Biotech и Sinopharm. При этом ни одна российская вакцина в список не вошла. В Центре по профилактике и контролю заболеваний (CDC) заявили, что без справки о прививках пассажиров не будут пускать на борт самолета.

Взаимное признание

Родзянко также рассказал, что Американская торговая палата обращалась к России с просьбой облегчить правила для бизнес-поездок. Он отметил, что 1 декабря соберется большая группа иностранных бизнес-ассоциации, которая намерена еще раз попросить правительство России о том, чтобы на территории страны признавали иностранные сертификаты о вакцинации. «Может, не в целях полного принятия вакцины на своей территории, но чтобы не останавливать бизнес», — подчеркнул предприниматель.

В Минздраве России напомнили, что Москва уже предложила Вашингтону проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации. Так, данный вопрос обсуждался 2 октября в Женеве на переговорах министра здравоохранения России Михаила Мурашко и американской делегации. В ведомстве также рассказали, что по результатам беседы направили в США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках и проработать вопрос признания документов о вакцинации.

Международное признание

Российская вакцина «Спутник V» на данный момент не входит в список рекомендованных ВОЗ, однако процесс ее признания международным сообществом активно продвигается. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что инспекция ВОЗ по проверке «Спутника V» может прибыть в Россию уже в декабре 2021 года. По его словам, переговоры по приезду инспекции в Россию вел Минздрав.

Дмитриев также отмечал, что вопрос о признании российской вакцины международной организацией в области здравоохранения планируется решить в скором времени. «С ВОЗ все будет решено буквально в ближайшее время. Пока осталось несколько бюрократических этапов, которые будут пройдены в ближайшие несколько месяцев», — объяснил гендиректор РФПИ во время встречи на площадке Bell.Club Live. Он также добавил, что Минздрав России играет большую роль в решении вопроса о признании вакцины в Европе.

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