Доктор Мясников назвал продлевающий жизнь продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о свойствах морской рыбы, употребление которой, по его словам, продлевает жизнь. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников сообщил, что пользу продукта определяет не столько наличие в рыбе витаминов B12, йода и белков, как содержание в ней полиненасыщенных кислот Омега-3.

«Кислоты Омега-3 вы нигде не найдете.Это то, что реально продлевает нашу жизнь», — объяснил врач.

Он напомнил, что вещества, содержащиеся в рыбе, улучшают работоспособность мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Помимо этого, жирные кислоты могут замедлять процессы старения.

Ранее Мясников прокомментировал письмо врачей к «звездам»-антиваксерам с предложением посетить красную зону ковидной больницы. «Подобное обращение подразумевает собой, что главврачи все-таки рассматривают их как разумных людей, искренне заблуждающихся. При этом я сомневаюсь, что подобные визиты в реанимации сильно обрадуют главврачей — там тяжело работают и надушенные "туристы" в этой обстановке явно неуместны», — написал доктор.