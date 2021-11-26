Доктор Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал письмо врачей к «звездам»-антиваксерам с предложением посетить красную зону ковидной больницы. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Подобное обращение подразумевает собой, что главврачи все-таки рассматривают их как разумных людей, искренне заблуждающихся. (Мракобеса и истерика не убедить красными зонами, они скажут, что это как раз вакцинированные и неправильно леченные лежат и тому подобное). При этом я сомневаюсь, что подобные визиты в реанимации сильно обрадуют главврачей — там тяжело работают и надушенные "туристы" в этой обстановке явно неуместны», — написал доктор.

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По его словам, антиваксеры среди российских звезд особенно «опасно убедительны своей дилетантской риторикой», люди верят им, поэтому врачи предприняли такой экстраординарный шаг. В качестве примера Мясников добавил, что боксер или мастер ММА, который применил профессиональный прием в уличной драке, рассматривается судом «как применивший оружие против безоружного человека». Эту же логику он назвал применимой сегодня к звездам-антивакцинаторам.

Ранее главврачи крупных ковидных больниц страны пригласили на «экскурсию» в красные зоны медучреждений, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. В их числе оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, а также певец и композитор Юрий Лоза.

В свою очередь, Шукшина в ответ на предложение медиков пригласила врачей в «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова». Ее заявление поддержал актер Егор Бероев. Кучера объяснил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации.