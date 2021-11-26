Раскрыто название нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, греческой буквой «омикрон». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

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Кроме того, эксперты включили данный штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. «Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность», — говорится в документе.

Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, входящие в данную группу, характеризуются повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, подобные варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов дл лечения коронавируса.

Ранее новый штамм SARS_CoV-2 уже обеспокоил экспертов ВОЗ. По данным ученых, у B.1.1.529 больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.