В ВОЗ забеспокоились из-за новейшего варианта коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за новейшего штамма коронавируса SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», — приводит агентство текст заявления.

Ранее в Евросоюзе назвали сроки, в которые по миру распространится этот новый штамм вируса: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении заявила, что это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии.