Стало известно о причинах подготовки Британии к войне с Россией

FT: переброска британских войск в Германию вызвана разногласиями с Россией по Украине

Великобритания собирается разместить сотни единиц бронетехники в Германии из-за разногласий стран Европейского союза (ЕС) с Россией по ситуации на востоке Украины. Об этом стало известно газете Financial Times.

Тем самым Британия будет готова в любой момент оказать поддержку в наращивании сил НАТО в регионе. Переброска вызвана опасениями ряда западных стран, которые считают, что Москва готовится совершить нападение на Украину.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, число переброшенных в Германию танков и бронемашин может составить около 250.

Ранее генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, командующий сухопутными войсками, рассказал, что Лондон создаст новые военные базы в ФРГ, Кении и Омане. По его словам, эти объекты помогут стране подготовиться к возможным вооруженным конфликтам.