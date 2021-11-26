Гинцбург сравнил иммунитеты от COVID-19 у привившихся подростков и взрослых

Гинцбург: иммунитет у подростка, привившегося «Спутником М», не меньше, чем у взрослого

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил иммунитеты от COVID-19 у привившихся «Спутником М» подростков и вакцинированных взрослых. Об этом он расскзаал ТАСС.

По его словам, у подростка вряд ли будет меньше защита, потому что организм отвечает примерно одинаково. «По той простой причине <...>, что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же», — объяснил глава центра.

Помимо этого, он посоветовал 17-летним подросткам, которые не уверены, стоит ли вакцинироваться сейчас или после совершеннолетия поставить взрослую вакцину, не ждать и привиться «Спутником М».

24 ноября национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет «Спутник M». Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.