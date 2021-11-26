Бывший шахтер рассказал об уверенности директора «Листвяжной» в безнаказанности

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, в которой погибли 52 человека, был уверен в своей полной безнаказанности. Об этом бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

Шахтер предположил, что и после ЧП тот не понесет никакой ответственности. «Он и сейчас отмажется, у него денег много», — сказал он, отметив, что раньше уже на этой шахте случались ЧП со смертельным исходом.

Кроме того, Тимохин рассказал, что лично столкнулся с произволом со стороны руководства шахты. В частности, он порвал коленные связки в забое, но ему предложили оформить травму как бытовую, а не производственную. Он отказался, тогда ему предложили перейти на низкооплачиваемую должность, а после отказа стать мойщиком-уборщиком вагонов его уволили, не выдав трудовую книжку.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, число погибших на «Листвяжной» выросло до 52, включая шестерых горноспасателей. Также стало известно о задержании после пожара на шахте директора, первого заместителя директора и начальника участка. По информации СК, те «допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.