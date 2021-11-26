Мужчина похудел на 24 килограмма за пять месяцев и поделился рекомендациями

Житель индийского города Чандигарх, столицы штатов Пенджаб и Харьяна, сбросил 24 килограмма за пять месяцев, стал фитнес-тренером и помог похудеть 500 людям. Его историей успеха и рекомендациями делится Times of India.

28-летний Рохит Шарма рассказал, что долгое время страдал от избыточного веса. Он был уверен, что единственный способ похудеть и прийти в хорошую форму — регулярные тренировки и физические нагрузки. Решив изменить образ жизни, Шарма пересмотрел свой рацион и начал активно заниматься спортом.

Мужчина ежедневно съедал не менее двух порций разных овощей и пил много воды. Он сократил употребление сахара и полуфабрикатов. Индиец тренировался шесть дней в неделю, комбинируя кардио- и силовые упражнения, а также занимался крикетом и растяжкой. Перед занятиями он съедал продукты с содержанием сложных углеводов и белка, а после занятий — богатые белком блюда.

Узнав, насколько эффективны тренировки, Шарма попробовал себя в роли фитнес-тренера и уже успел помочь почти 500 людям прийти в желаемую физическую форму. Тем, кто хочет похудеть, он рекомендует не надеяться только на мотивацию и не забывать, что последовательность — ключ к любой трансформации. По мнению индийца, самый эффективный способ — составить четкий и подробный план действий и следовать ему.

Мужчина также посоветовал думать не только о теле, но и о психическом здоровье. Во время активных тренировок он начал практиковать медитации, благодаря которым ему удавалось сохранять фокус на процессе изменений и продолжать двигаться вперед.

Ранее сообщалось, что уроженка Улан-Удэ, 41-летняя Аюна Банзарова, скинула 30 килограммов, бросила работу бухгалтером, стала фитнес-тренером и исполнила мечту: переехала в другой город — Санкт-Петербург. Перемены Банзаровой вдохновили ее сына и его избранницу на похудение — молодой человек скинул 49 килограммов, а девушка — 10.