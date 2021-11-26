Американские бизнесмены попросили США одобрить «Спутник V»

Американская торговая палата попросила властей США признать сертификаты о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на президента палаты Алексиса Родзянко.

Родзянко рассказал, что для поездок из России в США необходимы две вещи: виза и прививка вакциной, признанной Вашингтоном или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что по этой причине бизнесмены попросили властей США одобрить ряд других вакцин, в том числе «Спутник V», для деловых поездок в страну.

В Минздраве России, в свою очередь, напомнили «Известиям», что вопрос о взаимном признании вакцин Москвой и Вашингтоном обсуждался 2 октября в Женеве на переговорах министра здравоохранения России Михаила Мурашко и американской делегации. В ведомстве также рассказали, что по результатам беседы направили в США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках и проработать вопрос признания документов о вакцинации.

Ранее стало известно, что американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По информации WP, в Соединенные Штаты смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

