Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте в Кузбассе

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза с темы трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования семьям погибших и предложил почтить память жертв минутой молчания. Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.